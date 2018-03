VA DALLA ESCORT E LA RAPINA, ARRESTATO GIOVANE NELLA MARSICA

SCURCOLA MARSICANA (L'AQUILA). Va dalla escort per divertirsi ma alla fine la rapina. E' successo ad un giovane, I.N. di 25 anni di Scurcola Marsicana, che è finito ai domiciliari la notte scorsa e dovrà rispondere di rapina impropria. Il giovane ha contattato la donna, una colombiana di 43 anni, rispondendo a un annuncio pubblicitario e l'ha raggiunta nel suo appartamento nella zona di Cappelle dei Marsi. Prima di andar via ha rubato i soldi dalla borsa della donna. Questa si è subito rivolta alla polizia fornendo agli agenti le informazioni necessarie a individuare e fermare il giovane.