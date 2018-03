LA MARSICA INCONTRA I PARLAMENTARI DEL MOVIMENTO 5 STELLE

POLITICA. AVEZZANO. Una delegazione di otto parlamentari del Movimento 5 Stelle incontrerà i cittadini marsicani domenica 26 gennaio ad Avezzano, a partire dalle ore 16:00, presso la sala sottostante la Chiesa Spirito Santo, in via Aldo Moro.



Durante l'evento, organizzato dai gruppi marsicani del Movimento 5 Stelle, i cittadini eletti illustreranno l'attività svolta in Parlamento e nelle diverse commissioni parlamentari di cui fanno parte. Successivamente, saranno a disposizione dei cittadini per un faccia a faccia sulle problematiche del territorio e di rilevanza sia locale che nazionale. «I gruppi marsicani del Movimento 5 Stelle», si legge in una nota, «si augurano che in molti possano cogliere questa occasione per portare un reale contributo alla crescita culturale, sociale ed economica della Nazione ed uscire tutti insieme dai nostri problemi. Infine, allo scopo di redigere un programma di governo realmente condiviso e partecipato, in vista delle prossime elezioni regionali del 25 maggio 2014, i gruppi marsicani del Movimento 5 Stelle hanno predisposto un questionario sulle problematiche del territorio disponibile on line, sul portale marsica5stelle.it nella sezione “Programma Partecipato”, e in versione cartacea, all'evento di domenica 26 gennaio».