MONTESILVANO, IL DIRITTO DI SUPERFICIE TRASFORMABILE IN PIENA PROPRIETA’

URBANISTICA. MONTESILVANO. Il settore urbanistica del Comune di Montesilvano informa che, in conformità alle leggi vigenti è possibile la trasformazione del “diritto di superficie” in "diritto di piena proprietà" delle aree comprese nei Piani di Edilizia Economica e Popolare (PEEP) già assegnate in diritto di superficie. Potranno richiedere la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà, i soggetti singoli, gli assegnatari di cooperative edificatrici e di imprese, le persone giuridiche che siano proprietari di alloggi realizzati in aree comprese nei Piani Peep, già concesse in diritto di superficie. I lotti interessati dalla trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà sono elencati nella delibera di Consiglio Comunale n. 131 del 25/11/2013 pubblicata nel sito istituzionale. Si diventa proprietari, in proporzione alla consistenza dell’alloggio, dell'area su cui è edificato l'immobile, comprese le aree di pertinenza, in seguito l'alloggio potrà essere venduto con la piena disponibilità dell’area su cui insiste. Qualora non venga acquisito il diritto di proprietà dell’area su cui insiste l’alloggio, dopo 99 anni dalla stipula della prima convenzione, salvo rinnovo, il terreno, su cui è costruito l’immobile, ritorna nella piena disponibilità del Comune, insieme alla proprietà del fabbricato. Il costo del trasferimento è individuale ed è calcolato in base alla consistenza volumetrica dell’alloggio cosi come indicato nella delibera di Consiglio Comunale, pubblicata sul sito del comune, dove sono stati approvati detti valori.