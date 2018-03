UDC: DE MATTEIS A CAPO COORDINAMENTO REGIONALE

ABRUZZO. Ieri nella sede nazionale Udc, a Roma, si e' svolto un incontro con i dirigenti regionali e locali del partito in Abruzzo alla presenza del segretario nazionale Lorenzo Cesa, del senatore Antonio De Poli e del commissario regionale del partito in Abruzzo, Nedo Lorenzo Poli. Nel corso della riunione - rende noto un comunicato dell'Ufficio stampa Udc - si e' dato vita a un Coordinamento regionale costituito da sette componenti: Enrico Di Giuseppantonio (presidente Provincia di Chieti), Antonio Menna (capogruppo in Consiglio regionale), Giorgio De Matteis (consigliere regionale), Alfonso Di Sabatino Martina (vicesindaco di Teramo), Andrea Burracchio (commissario provinciale di Chieti), Enzo Di Vittorio (commissario provinciale Pescara) e Morena Pasqualone (segretario provinciale dell'Aquila). Al loro interno Giorgio De Matteis e' stato indicato quale coordinatore regionale, ed Enrico Di Giuseppeantonio e' stato indicato quale coordinatore elettorale. Questi insieme al commissario, Nedo Poli, avranno il compito di occuparsi dei rapporti con le altre forze politiche, presenti sul territorio, in vista delle prossime campagne elettorali.