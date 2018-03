CASALBORDINO. Stava attraversando la strada in via dei Tigli, a Casalbordino, quando un'auto l'ha investita. La donna, 68 anni, è morta sul colpo. Era insieme al marito, stava tornando a casa dopo essere andata a trovare la sorella. Inutili i soccorsi. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, la polizia municipale e i carabinieri per i rilievi.