TRENI. RITARDI SULLA LINEA ANCONA-PESCARA PER GUASTO TECNICO

ABRUZZO. Circolazione rallentata, dalle 15.15 alle 17.00, tra Pescara e Ancona per un guasto agli apparati di comando e controllo del traffico ferroviario della stazione di Pedaso.

Le squadre di emergenza di Rete Ferroviaria Italiana sono intervenute per risolvere il problema e consentire la regolare ripresa della circolazione.

Conseguenze per 8 treni – 2 Frecciabianca, 2 Intercity e 4 Regionali – che hanno registrato ritardi tra 15 e 45 minuti.