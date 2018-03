RACCOLTA ALIMENTARE "ANTI-CRISI" A FAVORE DELLA CARITAS

CRONACA. PESCARA. Torna la raccolta alimentare organizzata dall’associazione Cuorecaritas di Pescara in collaborazione con Simply Sma per riempire gli scaffali dell’Emporio della Solidarietà, il supermercato della Chiesa di Pescara-Penne a sostegno di coloro che affrontano un disagio economico momentaneo. Presso i punti vendita Simply e IperSimply di Pescara, Montesilvano, Spoltore e Silvi Marina sabato 9 aprile sarà possibile consegnare ai volontari dell’associazione Cuorecaritas i prodotti per rifornire il supermercato a spesa gratuita di via Rubicone: latte, biscotti, fette biscottate, farina, zucchero, riso, pasta, caffè, prodotti per l’infanzia (latte in polvere, omogeneizzati, pannolini) e per l’igiene per la persona (dentifricio, sapone, assorbenti), scatolame (tonno, carne in scatola, legumi, pomodori) e detersivi. Inaugurato il 19 marzo 2010, l’Emporio della Solidarietà di Pescara è la terza esperienza in Italia e «vuole essere una risposta – spiega don Marco Pagniello, direttore della Caritas diocesana - alle nuove povertà, ai bisogni delle famiglie colpite dalla crisi economica e che per vari motivi non riescono ad arrivare alla cosiddetta terza settimana. Allo stesso tempo è un aiuto pensato in un modo “nuovo” che garantisce il rispetto della dignità del richiedente». 08/04/2011 8.37