BOMBA CARTA FATTA ESPLODERE DAVANTI AGENZIA FUNEBRE A VASTO

VASTO. Una bomba carta è stata fatta esplodere la scorsa notte davanti un'agenzia funebre, a Vasto. La deflagrazione c'è stata poco dopo la mezzanotte ed ha mandato in frantumi una vetrata con conseguenti danni ad un'auto parcheggiata e vetri di edifici vicini. L'agenzia funebre è 'La Concordia', in via Ciccarone, arteria trafficatissima a poche centinaia di metri dall'ospedale 'San Pio da Pietrelcina'. Nonostante l'ora diverse persone sono scese in strade spaventate. Indagano i Carabinieri.

Il titolare dell'agenzia funebre di Vasto, Giosuè Di Donato, ha definito il lancio della bomba carta della scorsa notte "un semplice atto vandalico". L'uomo, di origini napoletane che con la famiglia gestisce da anni l'attività, avrebbe aggiunto di non avere mai ricevuto minacce o richieste estorsive. Al momento, gli investigatori non escludono alcuna ipotesi.