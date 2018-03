SERVIZIO CIVICO INTEGRATO, DISCO VERDE DEL COMUNE DI MOSCIANO SANT’ANGELO

MOSCIANO SANT’ANGELO. Il Comune di Mosciano Sant’Angelo apre il bando per la formazione della graduatoria per il Servizio Civico Integrato. L’intento è favorire e promuovere opportunità di integrazione e reinserimento sociale di coloro che versano in grave stato di indigenza economica e che sono privi di occupazione o che hanno perso il lavoro e sono abili al lavoro.

Il servizio è rivolto ai cittadini in stato di indigenza, privi di un’occupazione e abili al lavoro, di età compresa tra i 18 e i 65 anni, residenti nel Comune di Mosciano Sant’Angelo e che dichiarino un Isee non superiore ad € 5.164,56 annui comprensivo dei redditi esenti Irpef indicati: pensioni di invalidità civile, cecità, sordomutismo, Pensione di guerra o reversibilità di guerra, Indennità di accompagnamento, borsa di studio, pensione sociale o assegno sociale, pensioni estere, rendita Inail, altre entrate a qualsiasi titolo.

I cittadini stranieri, oltre a questi requisiti, devono essere in possesso del permesso di soggiorno in corso di validità. I cittadini ammessi al Servizio civico saranno impegnati nello svolgimento delle seguenti attività: servizio di custodia, vigilanza, pulizia e piccole manutenzioni di strutture pubbliche;servizio di sorveglianza, cura e manutenzione del verde pubblico; attività atte a rimuovere situazione di svantaggio in cui versano alcune categorie di utenti (disabili, minori, anziani e altro), ogni altra attività che l'amministrazione ritenga utile promuovere sulla base delle esigenze del territorio, purché consenta l'inserimento sociale dei cittadini chiamati ad espletarla.