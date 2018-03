LINEA TIVOLI - AVEZZANO: PROSEGUONO CON TRENI DIESEL I COLLEGAMENTI FERROVIARI

AVEZZANO. In attesa del ripristino dell’impianto di Enel, danneggiato domenica sera da scariche atmosferiche, la mobilità ferroviaria fra Tivoli e Avezzano, continuerà anche nei prossimi giorni ad essere garantita da treni navetta diesel.

Lo assicura Rfi, Rete Ferrovie Italiana. Il trasporto metropolitano, invece, fra Roma e Tivoli, sarà assicurato da treni elettrici. Rimarranno di supporto anche i collegamenti sostitutivi con bus, nelle maggiori stazioni della linea. «La nuova programmazione potrà così assicurare il 70% dei collegamenti, rispetto l’offerta ordinaria giornaliera», si legge in una nota, «Enel, in costante contatto con Rete Ferroviaria Italiana, stima i tempi di ripristino dell’apparecchiatura in circa 12 giorni, salvo l’esito delle verifiche tutt’ora in corso».