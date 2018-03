PESCARA, TAGLIATI TUTTI GLI ALBERI IN VIA LEOPARDI, SEL «UNA VERGOGNA»

PESCARA. «Troviamo vergognoso che in Via Leopardi abbiano tagliato tutti gli alberi» a criticare l’amministrazione Mascia è Roberto Ettorre, coordinatore comunale del circolo di Sinistra Ecologia Libertà Pescara, che prosegue «in un momento come questo dove l’inquinamento atmosferico ha raggiunto livelli altissimi e allarmanti, questa amministrazione pensa bene di tagliare i pochi alberi che ancora sono rimasti nella nostra città; invece di aumentare il verde, la Giunta Mascia pensa a tagliare il poco esistente che svolge un importante ruolo di depurazione dell’aria inquinata».