FURTI: DIVELTO BANCOMAT BANCA TOSCANA PESCARA E PRELEVATE CASSE

PESCARA. Un furto e' stato messo a segno nella notte alla Banca Toscana di via di Sotto, a Pescara. Stando ai primi accertamenti della polizia', e' stato divelto il bancomat e sono state prelevate quattro casse di denaro. Non si conosce, al momento, il contenuto e quindi l'ammontare del bottino. La segnalazione al 113 e' arrivato verso l'una da parte di una guardia giurata.

Sul posto c'e' il personale della polizia scientifica, oltre a quello della volante, e sono in corso i rilievi. Pare che chi ha agito abbia tranciato i fili elettrici della zona, ma su questo aspetto sono in corso accertamenti.