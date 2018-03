TURISMO: PROROGATO AL 17/2 AVVISO PUBBLICO #OBIETTIVOTURISMO

ABRUZZO. È stato prorogato al 17 febbraio prossimo il termine ultimo per presentare le domande inerenti al bando #obiettivoturismo. Lo rende noto l'assessore al Turismo della Regione Abruzzo, Mauro Di Dalmazio, dopo l'approvazione in Giunta della delibera di proroga. L'avviso pubblico di #obiettivoturismo, dal titolo "Selezione e finanziamento a fondo perduto di iniziative legate all'incentivazione e sviluppo di servizi turistici" era stato pubblicato sul Bura ordinario n.46 il 18 dicembre 2013, con scadenza per la presentazione delle domande entro 45 giorni dalla pubblicazione stessa. Su proposta dell'assessorato al Turismo, la Giunta regionale ha deciso di spostare la presentazioni delle domande al 17 febbraio "per l'ampio interesse riscosso dal bando e per le numerosissime FAQ pervenute alle quali gli uffici stanno rispondendo". In questo senso, da domani nell'area Avvisi del portale della Regione Abruzzo (www.regione.abruzzo.it) sarà attiva la sezione FAQ con le relative risposte. La delibera della Giunta regionale che stabilisce la proroga sarà pubblicata sul Bura il prossimo 29 gennaio 2014.