PESCARA. ENNESIMO BLITZ A RANCITELLI, 1 ARRESTO

CRONACA. PESCARA. Nel pomeriggio di ieri è stato effettuato nel quartiere Rancitelli un servizio di prevenzione, controllo del territorio, Polizia Giudiziaria, ordine e sicurezza pubblica, disposto dal questore Paolo Passamonti, che ha interessato lo stabile ‘ferro di cavallo’, in via Tavo, per poi estendersi nel quartiere di Fontanelle e San Donato. L’operazione di Polizia è stata effettuata da personale della Questura di Pescara, insieme a pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine Abruzzo ed una unità cinofila antidroga della Polizia di Stato. Presente personale dei Vigili del Fuoco e del 118.

Sono stati conseguiti i seguenti risultati: 31 persone identificate; 5 controlli a veicoli; 9 verifiche a persone sottoposte agli arresti domiciliari; 6 contravvenzioni relative al codice della strada; 2 veicoli sottoposti a fermo amministrativo; 2 carte di circolazione ritirate; 2 persone deferite, 1 persona arrestata. Si tratta di Alberto Melchiorre, accusato di evasione agli arresti domiciliari. L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato riaccompagnato nel proprio domicilio in attesa del rito direttissimo che si terrà oggi.