ELEZIONI GIULIANOVA, MOVIMENTO 5 STELLE CERCA ASPIRANTI CANDIDATI

POLITICA. GIULIANOVA. Il Movimento 5 Stelle in vista delle elezioni promuove una serie di attività finalizzate alla diffusione dell’iniziativa denominata "Sindacarie giuliesi 2014".

Il tutto si articolerà in tre fasi, spiega il M5S: «nella prima, verranno raccolte le autocandidature di chiunque voglia mettersi a disposizione per l’elezione a primo cittadino, e sollecitata tutta la cittadinanza ad esprimere il nome di una personalità che a giudizio di ciascuno abbia le caratteristiche giuste per poter ricoprire tale ruolo. Nella seconda fase, verranno consultati tutti i soggetti segnalati e verificata la disponibilità di ognuno a partecipare alla scelta finale del candidato sindaco, definendo così la rosa di nomi all’interno della quale fare la scelta finale.

Tutto si concluderà con una terza fase, nella quale verrà chiamata nuovamente l'intera cittadinanza ad esprimere la preferenza definitiva tra i candidati appartenenti alla rosa predetta. Il nome che risulterà avere il maggior numero di consensi sarà il candidato sindaco ufficiale del M5S Giulianova alle comunali di maggio».

Il primo appuntamento è per mercoledì 22 Gennaio alle ore 21.00 presso il Circolo culturale "Il nome delle rosa".