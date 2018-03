AGRICOLTURA,FIMA: L’ ASSEMBLEA RINNOVA LA FIDUCIA A DE BONIS

AGRICOLTURA. ROMA. Saverio De Bonis è stato riconfermato all’ unanimità alla guida della Fima, federazione italiana movimenti agricoli. Si è svolta sabato presso l’ Hotel Massimo D’ Azeglio di Roma l’ assemblea elettiva nazionale che ha avuto come tema: «Ripartire dalla dignità dell’ uomo e abbracciare il disagio diffuso del mondo agricolo per dire no ad una economia che esclude e uccide», nel corso della quale sono stati sollevati una serie di problemi che affliggono l’ agricoltura italiana, in particolare l’ assenza di una politica agricola. Lo rileva una nota diffusa dalla Fima. All’ assemblea è intervenuto anche Dino Rossi del Cospa Abruzzo.