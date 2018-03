TRENO INVESTE E UCCIDE UNA PERSONA A GIULIANOVA

GIULIANOVA. Una persona e' stata travolta e uccisa alle 6.25 di stamani dal Frecciabinca 9806 Pescara-Milano, con circa cento persone a bordo, in transito nei pressi delle stazioni tra Giulianova e Roseto.

La circolazione dei treni e' ripresa su un binario a senso unico alternato alle 7.07. Convogli in ritardo, al momento, con punte fino a sessanta minuti. Le Fs hanno dato subito le necessarie informazioni al pubblico da Bologna a Bari. Non si sa, per ora, l'identita' della vittima, ne' se si sia sia trattato di un suicidio. Sul posto, per i rilievi, la polfer e l'autorita' giudiziaria di Teramo.