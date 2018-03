LA CITTA’ IMMAGINARIA, LO SPETTACOLO TEATRALE DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA

SCUOLA. CHIETI. Sabato 9 aprile alle ore 17, a Chieti, Teatro Supercinema, andrà in scena il musical “La città Immaginaria” liberamente tratto dal Musical Cats. Ad andare in scena 150 bambini frequentanti l’ultimo anno delle scuole dell’Infanzia Paritarie Federate alla FISM Chieti-Pescara (Federazione Italiana Scuole Materne) “Via Masci – Simba” di Chieti, Francesca Padovano, Cesare Caso, Santa Marina di Francavilla al Mare e Santa Maria delle Vittorie di Ripa Teatina. Lo spettacolo, curato dallo staff della FISM Chieti-Pescara, in collaborazione con il Comune di Chieti, rappresenta la conclusione di un progetto cominciato nell’ottobre 2010, dove, insegnanti e personale delle scuole hanno lavorato prima allo studio e all’analisi della città con i bambini per passare poi alla fase dell’organizzazione dello spettacolo. I bambini hanno girato i vicoli e le strade della loro comune hanno poi riportato su carta con la loro fantasia le impressioni e ciò che più li ha colpiti, per poi passare a progettare la città che loro vorrebbero. Ad aprire lo spettacolo alle 17,00, il sindaco e l’assessore alla Pubblica Istruzionedella città di Chieti ai quali verranno ufficialmente consegnata la Città Immaginaria dei bambini. 08/04/2011 8.37