INCIDENTI: CICLOMOTORE CONTRO AUTOCARRO, GRAVE UN 18ENNE

PESCARA. Un 18enne di Alanno (Pescara) e' ricoverato in grave condizioni all'ospedale di Chieti, in Rianimazione, a seguito di un incidente stradale avvenuto sabato sera in localita' Ticchiome, a Alanno, in via San Cassiano. In base alla ricostruzione dei carabinieri della compagnia di Penne, che si sono occupati dei rilievi, il giovane viaggiava su un ciclomotore Nrg 50 che si e' scontrato con un autocarro condotto da un operaio algerino di 24 anni che vive a Scafa. L'autocarro avrebbe svoltato a sinistra in direzione del casello autostradale prendendo in pieno il ciclomotore. Il ragazzo, ferito, e' stato condotto in ospedale e sottoposto a un intervento. Ha riportato fratture, un grave trauma cranico (e per questo e' stato operato) e un versamento al polmone. L'algerino e' stato sanzionato per omessa precedenza e si e' visto ritirare la patente.