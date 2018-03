CHIETI, BELVEDERE VIA XXIV MAGGIO: «AGGIUDICATI I LAVORI

LAVORI. CHIETI. Sono stati aggiudicati con una gara d’appalto i lavori all'Impresa “Costruzioni De Cesare Ulrico srl” di Chieti. La ditta si occuperò del ripristino delle condizioni di Sicurezza del belvedere su Via XXIV Maggio della Villa Comunale attraverso interventi di recupero e restauro dei manufatti esistenti (muraglione, balaustra in mattoni e ringhiere in ferro e ghisa).

Il progetto, finanziato per complessivi 218.516,60 euro, è stato redatto dall'architetto Salvatore Colacito, responsabile del Servizio Verde Pubblico del Comune di Chieti. Le lavorazioni da eseguire riguardano: revisione generale del cornicione murario in mattoni e interventi di "cuci e scuci" per risanare le lesioni del paramento murario che interessa il tratto di circa ml. 200 su Via XXIV Maggio; Restauro di 37 balaustre in mattoni pieni esistenti e delle sedute mediante sostituzione delle copertine di sommità e delle sedute; rimozione di porzioni di ringhiere per 70 metri circa, più volte rimaneggiate e non conformi agli originali, e sostituzione con ringhiere in ferro e ghisa simili all'originale esistente; restauro e consolidamento delle ringhiere in ferro e ghisa esistenti per 120 metri circa; Messa in sicurezza delle sedute delle balaustre mediante posa di parapetti in profilato metallico e ferro disegnato. I lavori inizieranno ad aprile e si concluderanno ad ottobre 2014.