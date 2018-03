INCIDENTI LAVORO: MUORE SCHIACCIATO DA TRATTORE NEL TERAMANO

ARSITA. Un uomo di 59 anni di Arsita (Teramo), Nicola Abbandonato, e' stato trovato senza vita in contrada Valleiannina nel comune di Arsita nel pomeriggio di oggi. L'agricoltore probabilmente e' deceduto per malore mentre si trovava con il trattore a lavoro nei campi. Su questa ipotesi stanno lavorando i carabinieri della compagnia di Giulianova (Teramo) che non escludono comunque l'incidente. L'uomo non aveva dato piu' notizie di se' dalla tarda mattina ed i familiari sono andati a cercarlo facendo la tragica scoperta. I medici del 118 non hanno trovato ferite riconducibili a schiacciamento o ad altri infortuni mortali. Il decesso e' comunque avvenuto qualche ora prima del ritrovamento del cadavere stando alla rigidita' del corpo. Abbandonato e' stato recuperato a circa 500metri dalla strada dai vigili del fuoco, in una zona impervia non raggiungibile con i mezzi.