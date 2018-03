CASALBORDINO. INIZIATI I LAVORI PER CONTENERE L’EROSIONE

CASALBORDINO. La Regione e il Comune di Casalbordino come concordato con il Sib sindacato dei balneatori, hanno avviato i lavori di realizzazione delle barriere radenti, muri di scogli in corrispondenza degli stabilimenti balneari per impedire al mare di ingoiare il litorale e le strutture. I lavori sono cominciati mercoledì scorso e qualche barriera è già stata realizzata .

Nel 2014 è prevista la realizzazione di barriere soffolte e pennelli.

A dicembre i marosi hanno continuato ad aggredire le strutture. Il sindaco Remo Bello insieme alle associazioni di categoria Sib, hanno sollecitato gli interventi della Regione.