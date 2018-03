SICUREZZA: CONTROLLI NEI LOCALI A MONTESILVANO, MULTA A UN NIGHT

MONTESILVANO. Nel corso di un servizio straordinario di controllo del territorio, i carabinieri hanno elevato una serie di multe nei confronti di un night di Montesilvano, all'interno del quale quattro "intrattenitrici" su dieci sono state trovate senza la documentazione che ne attestasse la regolarita' dal punto di vista della assunzione.

E' scattato dunque il provvedimento di chiusura posticipata. Entro le 12 di lunedi' il locale dovra' dimostrare che le ragazze sono regolarmente assunte e pagare comunque 1950 euro, per evitare la chiusura. In ogni caso il titolare dell'attivita' poi dovra' farsi carico anche di altre sanzioni pari a 8000 euro per il mancato versamento dei contributi e 3500 euro per violazioni di carattere amministrativo. Al servizio di controllo, effettuato dalla mezzanotte alle 6, hanno partecipato con i militari dell'Arma della compagnia di Montesilvano anche i cani antidroga e il personale del Nucleo ispettorato del lavoro.