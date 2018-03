RAPINA A BENZINAIO NEL CHIETINO, BOTTINO 4.000 EURO

CHIETI. Una rapina è stata messa a segno ieri poco dopo le 19,00 ai danni della stazione di servizio Agip, lungo la Fondo Valle Alento, fra Chieti e Francavilla al mare nei pressi di Ripa Teatina. Due persone con il volto coperto da passamontagna, una delle quali armata di pistola, hanno puntato l'arma in faccia al gestore dell'impianto e si sono fatte consegnare l'incasso della giornata, 4.000 euro. Quindi i rapinatori sono fuggiti a bordo di un'auto. Il benzinaio ha avuto un malore ed è stato soccorso sul posto dove si è subito ripreso. Ricerche e indagini sono in corso da parte della Squadra Mobile di Chieti e della Volante. Per ora dei rapinatori nessuna traccia.