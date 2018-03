M5S. CONVEGNO MONTESILVANO: "RIPRENDIAMOCI LA CASSA"

ECONOMIA. ABRUZZO. Il Movimento 5 Stelle dice no no alla privatizzazione ed allo smantellamento delle Poste Italiane e organizza un incontro Sabato 18 ore 16.30 presso l’Hotel Miramare (Uscita Autostradale Pescara Nord), Via Tito de Caesaris, 8.

Sarà il primo di un ciclo di conferenze che vedrà Montesilvano concentrarsi su tematiche importanti per le tasche dei cittadini. Relatori dell’incontro saranno Andrea Colletti (Camera dei Deputati, commissione Giustizia), Daniele Pesco (Camera dei Deputati, commissione Finanze) e Sebastiano Barbanti (Camera dei Deputati, commissione Finanze). Parteciperà anche Antonio Tricarico dei Forum per la Nuova Finanza Pubblica. Modererà l’incontro Luana Roselli, attivista Movimento 5 Stelle Montesilvano.