A TERAMO IL CONVEGNO SULL'AUTISMO

TERAMO. Venerdì e sabato (8- 9 aprile), si svolgerà a Teramo – Auditorium Parco della Scienza - il convegno nazionale dal titolo “L'intervento precoce nei disturbi dello Spettro Autistico. Esperienze nazionali a confronto”. Organizzato da Fondazione Anffas Onlus Teramo, dal Centro Regionale di Riferimento sull’Autismo dell’Abruzzo, dall’Associazione Focolare Maria Regina di Scerne di Pineto, il convegno è finalizzato a sviluppare la conoscenza e le buone prassi adottate sull’intervento avanzato nell'ambito dell'Autismo, attraverso il contributo dei maggiori esperti italiani, ponendo a confronto metodologie e risultati conseguiti e delineando le prospettive. Al momento, al convegno sono iscritti circa 350 partecipanti, provenienti da tutta Italia: «E’ la prova del grande interesse suscitato a livello nazionale dal nostro appuntamento», sottolinea Idetta Galvani, del Comitato Scientifico, che prosegue: «La ricerca fa registrare scenari incoraggianti, e proprio dai lavori dei prossimi giorni a Teramo, si farà il punto su come affrontare con crescente successo le problematiche connesse ad una sindrome che può creare gravi disabilità. Il convegno cercherà di mettere in evidenza i buoni servizi che in maniera diffusa e concreta si stanno producendo per contrastare l’evoluzione patologica del disturbo». 08/04/2011 8.36