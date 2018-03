ROSETO DEGLI ABRUZZI. EVADE E GUIDA SENZA PATENTE. ARRESTATO

ROSETO. Ieri sera, una pattuglia del Comando Stazione Carabinieri, nel corso dei frequenti controlli alla circolazione stradale, ha proceduto all’ispezione di un’ autovettura Citroen Saxo, con alla guida Sandro Sabini, 48enne di Martinsicuro (TE), accertando che lo stesso era sprovvisto di patente di guida in quanto già revocata. Accertamenti approfonditi, eseguiti nella immediatezza, hanno permesso di accertare che l’uomo in atto sottoposto al regime degli arresti domiciliari presso la propria abitazione di Martinsicuro, pur essendo autorizzato ad uscire per recarsi a lavorare a San Benedetto del Tronto, è stato trovato nella direzione opposta e cioè nei pressi del casello autostradale di Roseto degli Abruzzi.

I Carabinieri hanno quindi proceduto, all’arresto in flagranza per evasione del Sabini, il quale, come disposto dalla competente Autorità Giudiziaria è stato riaccompagnato presso il proprio domicilio, nonché segnalato in stato di libertà per guida senza patente con conseguente sequestro dell’autovettura.