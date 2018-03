BISENTI. I CARABINIERI ARRESTANO UN UOMO PER STALKING ED ESTORSIONE

BISENTI. Nella serata di ieri i militari della Stazione Carabinieri di Bisenti, hanno tratto in arresto in flagranza di reato di estorsione e stalking, DI GIACINTO Andrew Thomas, 48enne, residente a Cellino Attanasio. Da tempo l’uomo era nel mirino dei militari in quanto si era reso responsabile di atti persecutori commessi di persona e telefonicamente nei confronti di una conoscente residente in Castiglione Messer Raimondo.

Nel pomeriggio di ieri l’uomo si è reso nuovamente responsabile di atti persecutori ai danni di una donna ricevendo parte della somma richiesta e cioè 25 euro. I militari, immediatamente allertati intervenivano sul posto bloccando l’uomo nonché sequestrando la somma in contanti in suo possesso. L’arrestato dopo le consuete formalità di rito, d’intesa con l’A.G. competente è stato tradotto presso la casa circondariale di Teramo.