LANCIANOFIERA. FRANCO FERRANTE RICONVFERMATO PRESIDENTE

LANCIANO. Si è insediato ufficialmente ieri sera il nuovo Consiglio di amministrazione di Lancianofiera. Riconfermato all'unanimità (o per meglio dire per acclamazione) il Presidente uscente Franco Ferrante, che inaugura un nuovo percorso per l’Ente, forte dell'unità e della coesione che contraddistingue il neo consiglio. Un cda composto per la prima volta da 5 consiglieri, così come disposto dal nuovo Statuto di Lancianofiera. Ferrante (indicato dal Comune di Lanciano) sarà affiancato alla Vice Presidenza da Fabrizio Bomba (nominato dalla Regione Abruzzo), e dai Consiglieri Gabriele Umberto Giannico (rappresentante della Provincia di Chieti), Giuseppe Torricella (confermato dalla Camera di Commercio di Chieti) e Alberto Paone (riconfermato dalla Bper). Dell’organo di controllo, invece, entrano a far parte Gabriele Tupone, Caterina Ciarelli e Sergio Amore. Volti nuovi, dunque, ma anche un nuovo logo. Lancianofiera ricomincia il 2014 non solo con un'immagine rinnovata, ma anche e soprattutto con una rinnovata fiducia.