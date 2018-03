TENTANO FURTO IN ABITAZIONE. LADRI RINTRACCIATI E DENUNCIATI DAI CARABINIERI

LANCIANO. Due ladri, lei serba di 23 anni e lui 14enne di origine croata, entrambi con numerosi precedenti specifici, ieri pomeriggio, sono stati denunciati dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile dopo aver tentato di mettere a segno un furto in un’abitazione di Lanciano. I due sono stati rintracciati dai militari dell’Arma nei pressi di un bar del centro abitato frentano, a poca distanza dal luogo dove avevano tentato di mettere a segno il colpo. La coppia, all’ora di pranzo, approfittando dell’assenza di casa dei proprietari, aveva tentato di scassinare la serratura del portone d’ingresso di un appartamento del posto dal quale, però, non erano riusciti ad asportare nulla grazie al tempestivo intervento dei vicini di casa delle vittime. I rumori sospetti, provenienti dall’abitazione presa di mira, avevano infatti allarmato gli altri residenti che, dopo aver avvertito il 112, erano riusciti a metterli in fuga. All’arrivo dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Lanciano le persone hanno comunque fornito una descrizione dettagliata sia della donna che del minore, rimasto per tutto il tempo a far da palo mentre la sua complice tentava di forzare la serratura. Le immediate ricerche avviate dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Lanciano hanno permesso, in breve tempo, di individuare i due ladri mentre erano fermi davanti ad un bar del centro abitato di Lanciano, a poca distanza dall’abitazione che poco prima avevano tentato di “svaligiare”. Fermati e identificati sono stati poi denunciati in stato di libertà con l’accusa di tentato furto in abitazione.