PESCARA. PONTE VILLA FABIO RIAPRE IL CANTIERE

PESCARA. Stop al traffico da domani, giovedì 16 gennaio, e sino al prossimo 26 marzo, sulla corsia lato mare del Ponte di Villa Fabio per consentire la prosecuzione delle opere di realizzazione della rotatoria di connessione alla strada-pendolo, che sorgerà in via Aterno, e la realizzazione delle quattro nuove rampe di collegamento all’asse attrezzato.

E’ il maxi-cantiere aperto lo scorso aprile, un appalto da 3.449.563 euro, e che da oggi determinerà l’istituzione del doppio senso di marcia sulla corsia lato monte. L’obiettivo è quello di dotare la città di un nuovo svincolo e di una nuova infrastruttura strategica tesa a ottimizzare la viabilità sul nostro territorio.