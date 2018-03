RAPINA IN GIOIELLERIA A PESCARA, FERITO TITOLARE

PESCARA. Una rapina è stata commessa questo pomeriggio prima delle 18 presso la gioielleria Montanari di via Conte di Ruvo a Pescara. Una persona armata di pistola ha fatto irruzione nel negozio armato di pistola, facendosi consegnare trecento euro contenuti in cassa. C'é stata una colluttazione in cui è rimasto ferito il titolare che è stato ricoverato in ospedale. Altri due rapinatori erano all'esterno. Uno indossava una maschera di carnevale. I tre sono scappati a bordo di una auto. Sul posto c'é la polizia.