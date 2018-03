CONSIGLIERE VA A VEGLIA FUNEBRE E LADRI SVALIGIANO CASA

ALBA ADRIATICA. La consigliera comunale e' alla veglia funebre del cognato ed i ladri svaligiano la sua abitazione portando via preziosi e oggetti per circa 3mila euro. E' accaduto ieri sera ad Alba Adriatica (Teramo). Gabriella Cichetti, consigliere di opposizione al Comune, gioielliera di professione, ha fatto l'amara scoperta tornando a casa. Al dolore per la scomparsa del congiunto si e' aggiunto lo scoramento per il furto. I ladri hanno approfittato dell'assenza della famiglia ed hanno forzato la finestra della cucina posta al piano terra della villa. I ladri hanno rovistato nelle due stanze da letto arraffando ori, orologi tra cui un Rolex ed altri oggetti che oltre al valore venale avevano valore affettivo. Poi sono fuggiti. Sull'episodio indagano i carabinieri della compagnia di Alba Adriatica (Teramo). L'abitazione non e' protetta da inferriate ne' ha sistemi d'allarme.