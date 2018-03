APICOLTURA: 200 MILA EURO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA PRODUZIONE

ABRUZZO. E’ stato pubblicato sul Bura (N.4 speciale del 15/01/2014) il Programma annuale per l’apicoltura abruzzese con un intervento che prevede il contributo regionale di 200 mila euro, per un totale di spesa che supera i 320 mila euro. L’annuncio è dell’Assessore regionale alle Politiche agricole, Mauro Febbo.

Il programma per il 2014 attua le azioni della prima annualità del Sottoprogramma Regione Abruzzo 2014/2016 per il miglioramento della produzione e commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura, in armonia con quanto previsto dai programmi comunitari. Vengono così stabilite le regole generali di applicazione delle azioni dirette, richiamati i criteri di valutazione delle domande di aiuto e definite le procedure amministrative di attuazione delle diverse azioni previste per la campagna 2013/2014.