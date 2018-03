NUOVO CENTRO DESTRA, ENTRA ANCHE CARLO DE FELICE

POLITICA. ABRUZZO. Il Nuovo Centrodestra continua a strutturarsi sul territorio abruzzese ed accoglie Carlo De Felice, chirurgo 42 enne, ex capogruppo Pdl a Francavilla. «L’adesione al Nuovo Centrodestra è per me un passaggio naturale - spiega De Felice- perché ritengo che solo la responsabilità, la moderazione e l’impegno nel fare politica possano darci la speranza necessaria per uscire dalla palude in cui siamo attualmente finiti. Aderisco a Ncd con entusiasmo, ma non ad occhi chiusi. Credo che il Nuovo Centrodestra debba diventare un partito a tutti gli effetti, con congressi e sezioni. Non possiamo continuare a vivere con lo spirito di un eterno movimentismo, ma dobbiamo portare avanti i valori del partito popolare. I valori delle origini, che volevano l’impegno dei cattolici in politica senza scadere in un clericalismo di maniera , uno dei mali peggiori per la democrazia - prosegue De Felice. Solo l’impegno di tanti, accanto al leader Angelino Alfano , può riportare al voto moderato un elettorato moderato, che stufo di tante promesse non mantenute, ha scelto di astenersi dal voto o di votare movimenti che non esito a definire populisti», conclude il chirurgo.