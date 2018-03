CORSI FORMAZIONE, NEL 2013 800 DOMANDE DI PARTECIPAZIONE NEL CHIETINO

LAVORO. CHIETI. «Circa 800 domande di partecipazione solo nei 2013, un successo che va oltre le più rosee aspettative a testimonianza che quando c'è la qualità i cittadini apprezzano. Un dato particolarmente rilevante è che nel campo della ristorazione il 53% dei formati trova occupazione»: è il commento del Presidente della Provincia di Chieti, Enrico Di Giuseppantonio, ai dati presentati questa mattina dall'Agenzia di Formazione Pubblica Provinciale di Francavilla al Mare, con sede anche a Castiglione Messer Marino, sui corsi di formazione completamente gratuiti organizzati dall'ente sulle professioni di aiuto cuoco, cameriere di ristorante e bar, pasticcere, estetista e operatore edp. Dal 2009 ad oggi sono oltre 2mila le richieste pervenute dai cittadini, per entrambe le sedi di Francavilla e Castiglione, di cui oltre 700 ammessi a partecipare: «Mi preme sottolineare come quest'anno i corsi siano stati attivati grazie ai risparmi conseguiti negli anni precedenti sui fondi destinati alla formazione – sottolinea l'Assessore provinciale alle Politiche della formazione, Mauro Petrucci – in quanto la Regione, che ha sempre contribuito a finanziare queste attività, non ha più previsto fondi in bilancio».