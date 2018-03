PESCARA, VISITA DELL’AMMIRAGLIO STEFANO VIGNANI

CRONACA. PESCARA. E’ arrivato ieri a Pescara in visita istituzionale l’ammiraglio ispettore Stefano Vignani, vicecomandante generale del comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto che ha incontrato il sindaco di Pescara Luigi Albore Mascia. «Pescara ha da sempre un rapporto speciale con il suo porto e con il suo mare – ha sottolineato il sindaco Albore Mascia -, che sono fonte di impegno, ma anche di passione e di mobilitazione collettiva per una comunità che sempre sa ritrovarsi attorno ai propri simboli. E lo abbiamo visto in occasione del lungo anno trascorso per dare uno sbocco positivo alla vicenda del dragaggio, risultato raggiunto seppur tra mille ostacoli e difficoltà, solo grazie alla collaborazione di tutte le forze istituzionali che hanno saputo fare fronte comune dinanzi al Governo per pretendere ciò che Pescara doveva avere di diritto». La visita si è conclusa con l’omaggio del sindaco Albore Mascia che ha consegnato all’Ammiraglio il folder con le cartoline e il francobollo realizzati in occasione del 150° anniversario della nascita di d’Annunzio.