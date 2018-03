COMUNE DI MONTESILVANO: LA MINI IMU NON SI PAGA

MONTESILVANO. Tutti coloro che hanno un immobile prima casa sul territorio di Montesilvano non sono interessati al pagamento della MINI IMU.

Fa chiarezza l’assessore Enzo Fidanza in merito al tributo Mini Imu, che appunto non riguarda il comune di Montesilvano, che ha lasciato inalterata l’aliquota.

«Una precisazione – continua Fidanza – resasi necessaria per la notevole confusione che purtroppo si è generata sull’argomento. Ribadisco: Montesilvano non ha nulla a che fare con la Mini Imu perché non è tra i 2.377 comuni che hanno alzato l’aliquota base del 4 per mille».

Per quanto concerne l’argomento tributi, l’assessore Fidanza entra in merito al tema TARSU anche in questo caso fornendo i dovuti chiarimenti.

«Il termine per il pagamento della TARSU è stato prorogato al 20 Gennaio, in virtù dei ritardi accumulatisi nell’invio dei bollettini e chiaramente non saranno applicati sanzioni e/o interessi di mora».