LADRI IN CASA DEFUNTA MENTRE FAMIGLIA E' IN CHIESA PER FUNERALE

LANCIANO. Ladri in casa della defunta mentre la famiglia e' in chiesa per celebrare il funerale. La sgradita visita in due case di Lanciano, in localita' Villa Andreoli, e' avvenuta ieri mattina, mentre i parenti della signora Irene erano nella chiesa della piccola contrada frentana per l'ultimo saluto. I ladri si sono intrufolati non solo nella casa della defunta, ma anche in una vicina, portando via pochi soldi a quanto pare ma rendendo ancora piu' dolorosa la giornata ai familiari della donna. Sul fatto indaga il commissariato di Lanciano.