A CHIETI NON SI PAGHERA’ LA MINI-IMU

CHIETI. I cittadini di Chieti non pagheranno la cosiddetta “mini-Imu”.

Sono ben 2400 i Comuni italiani dove l'aliquota 2013 è stata innalzata oltre la soglia base dello 0,4% e dove, pertanto, i proprietari di prime abitazioni dovranno versare il 40% della differenza tra l'aliquota Imu stabilita dal Comune e quella base dello 0,4%.

«La volontà dell’Amministrazione Comunale del Sindaco Di Primio», si legge inuna nota del Comune, «è stata quella di tutelare le famiglie e non far gravare ulteriori costi sulle tasche della gente. Una scelta responsabile che è l’ennesima dimostrazione di come, a livello locale, difendiamo gli interessi dei cittadini applicando, ma senza aumentarle, le tassazioni imposte dal Governo che, nell’opera di risanamento del debito pubblico, obbliga gli Enti locali a metterci la faccia come è successo per la Tares».