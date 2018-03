SAN SALVO. SERVIZIO MENSA SCOLASTICA: STOP UTILIZZO DELLA PLASTICA

SAN SALVO. Da questa settimana i pasti giornalieri verranno distribuiti con l’utilizzo delle stoviglie tradizionali e le posate d’acciaio eliminando quelle in plastiche sinora consegnate ai bambini. Decisione adottata in accordo con la ditta TuRist che ha in affidamento la gestione di refezione scolastica.

«Con questo provvedimento – ha commentato il sindaco Tiziana Magnacca – si utilizzerà meno plastica, quindi meno rifiuti da riciclare, con un impegno a migliorare la cura dell’ambiente. Devo inoltre evidenziare come sia alto il gradimento delle famiglie per il servizio mensa, che ha visto l’aumento del numero dei pasti giornalieri».