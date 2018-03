CONTRADA LAZZARETTO A TOLLO, PARTONO I LAVORI DOPO LA FRANA

TOLLO. Partiranno questo pomeriggio i lavori urgenti per la messa in sicurezza della frana che incombe sulla strada provinciale che attraversa contrada Lazzaretto, a Tollo. L’amministrazione provinciale ha infatti impegnato dal fondo 2014 un importo pari a 20mila euro per il primo e più urgente intervento, ossia lo svuotamento del cumulo di terra che la barriera paramassi riesce a malapena a contenere e che rischia di tracimare da un momento all’altro, con evidenti pericoli per l’incolumità degli utenti di quel tratto di strada, percorso quotidianamente da centinaia di veicoli. La frana è stata causata dalle violente ondate di maltempo che si sono abbattute nella nostra regione nei mesi di novembre e dicembre scorsi, causando danni ingenti al patrimonio stradale della Provincia per circa 17 milioni di euro.