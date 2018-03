TRE LADRI PRESI DOPO INSEGUIMENTO

SAN GIOVANNI TEATINO. E’ stata una guardia giurata dell’Ivri a dare l’allarme ai carabinieri e ad inseguire l’auto con i tre malviventi a bordo. Li ha seguiti per alcuni chilometri fino a quando sono arrivati i rinforzi ed i carabinieri sono riusciti a bloccare gli uomini di nazionalità italiana e ad arrestarli.

La guardia giurata era stata allertata dal sistema di allarme che indicava una probabile effrazione al Next Bar di via Aldo Moro. Quando l’uomo è sopraggiunto i ladri stavano montando in auto.