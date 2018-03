CENTRO PRIMO SOCCORSO PER TARTARUGHE A MONTESILVANO

MONTESILVANO. A Montesilvano il centro di primo soccorso per il recupero e la riabilitazione delle tartarughe marine dell’Adriatico. Verrà allestito nei locali del piano terra dell’immobile comunale di via d’Inghilterra n.18 su indicazione del sindaco Attilio Di Mattia e della giunta che hanno accolto la richiesta del sindaco di Pescara, Luigi Albore Mascia, perché il capoluogo adriatico - partner del progetto “Network for the Conservation of Cetaceans and Sea Turtles in the Adriatic” (NETCET), finanziato dal Programma di Cooperazione Transfrontaliera IPA Adriatico, che ha come obbiettivo principale la realizzazione del centro - non ha, allo stato attuale, dei locali disponibili con le caratteristiche idonee a consentire l' installazione di vasche per il ricovero dei cetacei feriti o in difficoltà.

Attualmente l’immobile di via d’Inghilterra ospita la Capitaneria di Porto di Pescara.

Il Comune di Montesilvano non sosterrà alcun onere per il coinvolgimento in tale progetto.