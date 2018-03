SEL, CONGRESSO REGIONALE A PESCARA L’11 GENNAIO

POLITICA. ABRUZZO. Sinistra ecologia e libertà d'Abruzzo terrà il II congresso regionale Sabato 11 gennaio alle ore 9 presso l'Ex aurum a Pescara. Il congresso regionale è stato preceduto dai congressi provinciali, che hanno eletto i delegati sulla base degli iscritti (945) e dei voti conseguiti alle elezioni politiche in Abruzzo (23825 pari al 3,1).

Sel in Abruzzo è presente nei principali comuni e partecipa al governo di importanti città a partire dal capoluogo regionale, L'Aquila, in cui e presente nella giunta Cialente con l'assessora Betty Leone, in consiglio regionale è presente con il consigliere regionale Franco Caramanico nel parlamento con il deputato Gianni Melilla. Il congresso avviene alla vigilia di importanti elezioni nazionali (Parlamento Europeo) ma soprattutto locali per il rinnovo del consiglio regionale e di importanti comuni quali i capoluoghi Pescara e Teramo che si svolgeranno a Maggio. «Sel», commenta il partito, «in questi mesi ha partecipato a movimenti di grande impatto sociale centrati sulla lotta alla disoccupazione e su nuove tutele dei giovani precari, su varie emergenze ambientali quali il risanamento del sito inquinato di Bussi, la bonifica dei fiumi, il contrasto ai progetti di petrolizzazione del Mar Adriatico, il rilancio dei Parchi Nazionali nel quadro di una riconversione ecologica dell'economia abruzzese».