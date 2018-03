RAID INCENDIARIO A PESCARA, NOVE CASSONETTI DATI ALLE FIAMME

PESCARA. Raid incendiario, la scorsa notte, a Pescara dove nove cassonetti dell'immondizia, posizionati in zone diverse della città, dai Colli fino a Portanuova, sono stati dati alle fiamme. Il danno, fanno sapere dal Comune, è di circa 10mila euro. Oggi è stata presentata una denuncia contro ignoti in Questura. Nelle aree in questione non sono presenti telecamere pubbliche, ma ci sono comunque videocamere di sorveglianza private che potrebbero aver ripreso i responsabili dei roghi.