LOTTO, AD AVEZZANO VINTI 50.596 EURO CON UNA SCHEDINA DA 5 EURO.

GIOCHI. AVEZZANO. Nell’estrazione di lunedì 7 gennaio il Gioco del Lotto ha distribuito ricchi premi in tutta Italia ed in particolare in Abruzzo. Protagonista assoluto è stato il Lotto Più, la nuova modalità di giocare al Lotto, che ha premiato Avezzano con la vincita più alta d’Italia in questo concorso.

Nella città abruzzese infatti sono stati vinti 50.596 euro con una schedina da 5 euro. Il fortunato giocatore ha puntato sulla ruota di Napoli ottenendo sei ambi, quattro terni e una quaterna.

Grazie alla schedina del Lottopiù è riuscito a vincere 50.596 euro, nonostante abbia indovinato solo quattro dei cinque numeri, quasi il doppio rispetto ai 27 mila euro che avrebbe vinto con la stessa giocata effettuata al Gioco del Lotto tradizionale. I numeri giocati sono stati 5, 23, 52, 57, 61. La vincita è stata registrata nella ricevitoria di Mario Antonelli in Via Cataldi, 140. Con l’estrazione di lunedì sono stati infatti distribuite vincite per quasi 21 milioni di euro su tutto il territorio nazionale.