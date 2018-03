INCIDENTI STRADALI: SCOOTER CONTRO CAMION, GRAVE 16ENNE

TORTORETO. Un ragazzo di 16 anni e' ricoverato in rianimazione a Teramo dopo essersi schiantato con lo scooter contro un camion fermo in via Salino a Tortoreto (Teramo). Il giovane ha riportato un politrauma e, dopo essere stato trasportato dal 118 all'ospedale di Giulianova (Teramo) e' stato trasferito al Mazzini di Teramo. Le cause sono al vaglio della polizia stradale di Pineto (Teramo) che si trova ancora sul posto.