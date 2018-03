LUPO MORTO NELL'AQUILANO, FORSE INVESTITO DA UN'AUTO

L'AQUILA. Un lupo morto è stato trovato questa mattina nel territorio del Comune di Poggio Picenze (L'Aquila), in un campo vicino alla zona industriale di Varranoni. L'esemplare, un maschio, potrebbe essere stato investito da un'auto nella notte. A scoprirlo una pattuglia del Nucleo faunistico venatorio della Polizia provinciale che ha allertato il servizio veterinario della Asl per una prima ricognizione. L'animale verrà trasferito all'Istituto Zooprofilattico di Teramo per l'esame autoptico.