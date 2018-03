IL SEGRETARIO GENERALE GIOVANNI CENTRELLA IN VISITA ALLA 3G SPA DI SULMONA

AVEZZANO. Venerdì 10 Gennaio 2014 alle ore 10, il Segretario Generale della UGL Giovanni Centrella si recherà in visita presso il callcenter 3G Spa di Sulmona. Con tale iniziativa l’UGL intende porre il massimo dell’attenzione in un settore che, nato inizialmente come supporto economico per i ragazzi universitari, si è trasformato con gli anni come fonte di reddito per centinaia di migliaia di persone. In Abruzzo sono circa 6.000 le unità lavorative impiegate nei call-center numero che è pressoché equivalente a quello delle persone che lavorano nella Sevel. Circa la metà operano in aziende site in provincia dell’Aquila. La 3G Spa è nata dieci anni fa ed all’inizio contava su non più di una decina di operatori. Ad oggi la 3G Spa ha unità produttive a Sulmona ( circa 400 addetti), Campobasso (circa 250 addetti), Chieti (circa 150 addetti) e Roma (20 addetti). L’azienda, nonostante la grave crisi economica, ha deciso di non esternalizzare all’estero le attività e di salvaguardare l’intero perimetro occupazionale.